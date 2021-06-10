أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، إعطاء 3ر69 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ513 ألفا و173 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 24 أسبوعا.

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 55ر4 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 128 ألفا و124 حالات حتى الآن.

وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و18 أسبوعا.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.