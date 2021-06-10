مبابي يشتعل غضبا بعد تصريحات جيرو

انتاب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، حالة من الغضب، بعد تصريحات زميله في منتخب الديوك أوليفييه جيرو، لاعب تشيلسي، بعدم تمرير الكرة له أثناء المباراة دون تسمية أحد بعينه.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن تصريحات جيرو عقب فوز فرنسا على بلغاريا بثلاثية نظيفة أغضبت كيليان مبابي للغاية لدرجة أن المهاجم الفرنسي الشاب أراد عقد مؤتمر صحفي والإدلاء ببيان حول الواقعة.

سجل جيرو هدفين في المباراة بمجرد استبدال كيليان مبابي، وشعر مهاجم باريس سان جيرمان بالأهانة من تصريح مهاجم تشيلسي بأنه يشعر في بعض الأحيان أنه لم يتم تمرير الكرة إليه دون تسمية أي شخص بشكل صريح، مع توجيه الشكر لبنيامين بافارد ووسام بن يدر على مساعدتهما له خلال المباراة.

أراد مبابي الظهور في مؤتمر صحفي والرد على تصريحات جيرو ولكن المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشان رفض طلبه وطالبه بتركيز طاقته بدلًا من ذلك على المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» يوم الثلاثاء المقبل بين فرنسا وألمانيا، وأراد جيرو تهدئة الأوضاع بالحديث مع مبابي ولكن المهاجم الشاب لا يزال غير راض تمامًا عن تلك الواقعة.