جونسون عن لقائه ببايدن: كان كنفحة هواء منعشة

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عقب عقده أول لقاء مباشر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على وجود "أرضية مشتركة" حول حماية السلام في إيرلندا الشمالية.



وأكد جونسون أن اجتماعه المغلق مع بايدن الذي استمر 90 دقيقة جاء "كنفحة هواء منعشة".



وقال جونسون بعد الاجتماع إن لندن وواشنطن وبروكسل وافقت على "ضمان المحافظة على توازن عملية السلام.. أنا متفائل بأنه بإمكاننا القيام بذلك".



وقبيل بدء اللقاء، ابتسم الزعيمان أمام عدسات الكاميرات في كاربيس باي في كورنوال عشية انعقاد قمة قادة مجموعة السبع فيما هنّأ بايدن رئيس الوزراء البريطاني على زواجه حديثا.



ويعد اللقاء الذي يستهل بايدن به أول جولة خارجية يقوم بها كرئيس، فرصة للبلدين الحليفين تاريخيا للمساهمة في إعادة رسم شكل العالم ما بعد كوفيد في ما يتعلّق بمجالات أبرزها التغيّر المناخي والتكنولوجيا والتجارة.



واتفق الزعيمان على "ميثاق الاطلسي" بنسخة جديدة قائمة على ميثاق 1941 الذي وقعه رئيس الحكومة البريطاني الأسبق وينستون تشرشل والرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت، وحدد نظام العالم الجديد ما بعد الحرب العالمية الثانية.



كما اتفقا على تأسيس فريق عمل جديد للنظر في استئناف السفر بين بلديهما بعد نجاح عمليات التطعيم ضد كورونا.



وأفاد مكتب جونسون أنهما تعهّدا العمل على "توسيع التجارة والتقدّم باتّجاه التوصل إلى اتفاق مستقبلي للتجارة الحرة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة".