وزيرة الثقافة ناعية الفنان كلود رطل: أحد أهم أبناء جيل رواد فن الأوبرا في مصر

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وجميع الفنانين والعاملين بدار الأوبرا المصرية، مغنى الأوبرا الكبير الباص باريتون كلود رطل، أحد رواد فن الأوبرا في مصر والذي توفى، اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت عبدالدايم، إن الراحل متعدد المواهب وتتلمذ على يديه جيل كامل من المبدعين في مجال الغناء الأوبرالي، لافتة إلى براعته في مجال التشكيل حيث عمل استاذًا بكلية الفنون الجميلة، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه وتلاميذه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يشار إلى أن كلود رطل ينتمي لعائلة فنية، فوالدته مدربة الأصوات الإيطالية جيلان رطل، وتخرج في معهد السينما قسم هندسة المناظر، قدم نخبة من أهم العروض الكلاسيكية العالمية على مسرح الأوبرا القديمة، كما أبدع مجموعة من اللوحات الفنية الثمينة.