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أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، إعطاء 1ر11 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

وتشير البيانات إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ 196ألفا و981 جرعة في اليوم الواحد.

ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق هولندا شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاحات من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد قبل نحو 22 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في هولندا إلى 7ر1 مليون، والوفيات إلى 17 ألفا و977.

وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام و14 أسبوعا.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.