أفادت وكالة «رويترز» استنادا إلى شهود عيان بوقوع انفجار كبير وسط مدينة مأرب غرب اليمن، اليوم الخميس، وذلك حسبما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.



وقال شهود عيان في حديث لـ«رويترز» إنهم سمعوا دوي انفجار كبير وسط المدينة لم يتم حاليا تحديد مصدره، تبعه أصوات سيارات إسعاف.



من جانبهم، تحدث بعض الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي عن وقوع انفجارين قويين في مأرب.



وقد غرق اليمن في حرب أهلية منذ العام 2014، عندما اجتاح الحوثيون جزءا كبيرا من الشمال واستولوا على العاصمة صنعاء، ما أجبر الحكومة المعترف بها دوليا على الخروج إلى المنفى.



ومنذ مارس 2015 تقود السعودية التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.



ومنذ فبراير 2021 تدفع قوات الحوثيين من أجل انتزاع محافظة مأرب ومركزها من قبضة الحكومة المعترف بها دوليا، لاستكمال سيطرتهم على النصف الشمالي من البلاد.



وفي حال نجاح مسعاهم سيعد هذا انتصارا استراتيجيا كبيرا بعد نحو 7 سنوات من القتال المستمر والجمود الذي يسود ساحة المعارك.