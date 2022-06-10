مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع بجروح خطيرة في إطلاق نار جماعي بولاية ماريلاند الأمريكية

أعلن مسؤولون أمريكيون، اليوم /الخميس/، أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في بلدة سميثسبيرج بولاية ماريلاند الأمريكية.

وقال مكتب شرطة مقاطعة واشنطن - في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) - إن المسؤولين تلقوا بلاغات عن إطلاق نار كثيف في شركة كولومبيا ماشين، والتي توفر "برامج تصنيع القوالب وقطع الغيار والصيانة".

وأضاف المكتب "هرب المشتبه به من مكان الحادث قبل وصول قوات الشرطة. وتم نشر أوصافة سريعا إلى وحدات شرطة ولاية ماريلاند مع بيانات السيارة المشبوهة التي كان يقودها في منطقة طريق مابليسفيل وجبل إيتنا رود، وتم تبادل طلقات نارية بين المشتبه به والجنود".

ولم تتوافر على الفور تفاصيل عن الضحايا أو المشتبه بهم.

من جانبه، قال حاكم ولاية ماريلاند لاري هوجان خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق من ذلك اليوم أنه يتم إطلاعه أولا بأول فيما يخص إطلاق النار.

يأتي هذا التطور على خلفية العديد من عمليات إطلاق النار البارزة الأخرى التي حدثت خلال الأسابيع القليلة الماضية في نيويورك وتكساس وأوكلاهوما وأماكن أخرى في الولايات المتحدة.