المستشار الألماني يدعو إلى «إشارة أمل» لتطلع البلقان للانضمام للاتحاد الأوروبي

في المناقشة حول انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى توجيه "إشارة متفائلة" لهذه الدول.

وأشار شولتس اليوم الجمعة خلال زيارته إلى بريشتينا عاصمة كوسوفو إلى المدة الطويلة التي انقضت منذ تقديم الوعد بمثل هذا التطلع قبل حوالي عشر سنوات والآمال الكبيرة التي عقدت عليه في ذلك الوقت.

وقال شولتس عقب محادثاته مع رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي: "لهذا السبب من المهم للغاية البعث بإشارة جديدة للأمل والثقة"، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك إشارة على أن هناك رغبة جدية للانضمام وأن هناك "فرصة واقعية" لذلك، إذا سعى الجميع لتهيئة الظروف.

وفيما يتعلق بصربيا التي تقيم علاقات ودية مع روسيا رغم الهجوم على أوكرانيا، قال شولتس: "كل من يريد أن يصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي يجب أن يقبل النظام بأكمله المرتبط به"، موضحا أن من بين ذلك العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

ومن المنتظر أن يصل شولتس إلى صربيا في وقت لاحق اليوم. ومن المتوقع أن يستوضح شولتس خلال زيارته لبلجراد على أي جانب تقف صربيا في حرب أوكرانيا. وعلى الرغم من أن الدولة تريد أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي، فليس من الوارد بالنسبة لصربيا أن تفرض عقوبات على روسيا.