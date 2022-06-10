سوريا: قسد تمنع رتلا عسكريا سوريا من الدخول إلى منبج خوفا من السيطرة عليها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت مصادر مقربة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الخميس، أنها منعت رتلا عسكريًا تابعاً للجيش السوري من الدخول إلى منطقة منبج بريف حلب الشرقي خوفا من السيطرة على المدينة.

وأكدت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها لوكالة الأنباء الألمانية " منع حاجز التايه غرب مدينة منبج التابع لقوات سوريا الديمقراطية رتلاً يضم المئات من عناصر القوات الحكومية السورية معززا بدبابات ومدفعية ثقيلة من الدخول باتجاه مدينة منبج اليوم الخميس ".

وأوضحت المصادر أن مجلس منبج العسكري منع الرتل العسكري من الدخول خوفًا من سيطرة القوات الحكومية السورية على المدينة بالتعاون مع خلايا نائمة تتبع لها في مدينة منبج وريفها قبل اقتحام المدينة من قبل فصائل المعارضة السورية".

وتنتظر فصائل المعارضة السورية المدعوة من الجيش التركي قرارًا من القيادة التركية لبدء عملية عسكرية في مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي.

وينتشر الجيش السوري في نقاط عسكرية صغيرة شمال وغرب مدينة منبج على خطوط الجبهة مع فصائل المعارضة.