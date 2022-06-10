شركة لبنانية: انقطاع الاتصالات مع تنفيذيين كانوا على متن مروحية مفقودة بإيطاليا

قالت مجموعة إندفكو اللبنانية للتنمية الصناعية في بيان اليوم الجمعة، إن الاتصالات بين الشركة واثنين من مديريها التنفيذيين قد انقطعت منذ يوم أمس الخميس، وذلك بعد فترة وجيزة من إقلاع مروحية كانت تقلهما في رحلة عمل من مطار تنيجانو بمقاطعة لوكا في إيطاليا، إضافة إلى أربعة مديرين لشركة تركية والطيار.

وقالت الشركة إنها على تواصل وثيق مع السلطات المحلية الإيطالية، والسفارة الإيطالية في بيروت، والسفير اللبناني لدى إيطاليا، ووزارة الشؤون الخارجية اللبنانية، وبشكل مباشر مع مشاركين في فرق البحث والإنقاذ.

كما دعت الشركة اللبنانيين إلى "الصلاة في هذه الساعات الحاسمة" من أجل المسؤولين التنفيذيين المفقودين.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية التركية،أن "مروحية أقلعت من لوكا وعلى متنها أربعة من مواطنينا اختفت من على شاشات الرادار أمس".

وقالت إدارة الإطفاء في إيطاليا، إن عمال الإنقاذ واصلوا تمشيط سلسلة جبال الأبينيني اليوم الجمعة، بحثا عن المروحية المفقودة وذلك بعد عمليات بحث ليلية لم تسفر عن أية نتائج.

وذكرت مجموعة شركات اكزاسيباسي التركية في بيان لها في وقت سابق اليوم الجمعة، أن مروحية فقدت في إيطاليا وعلى متنها أربعة مسؤولين تنفيذيين من الشركة.

وكان المسؤولون، وجميعهم يعملون بمجموعة اكزاسيباسي للمنتجات الاستهلاكية، يشاركون في معرض نظمته شبكة "تيشو إيتالي"، وفقا لما ذكرته الشركة، دون الإفصاح عن أسمائهم أو مناصبهم.

وأقلعت المروحية التي كانت تقل ستة ركاب، بالإضافة قائدها أمس الخميس من لوكا لزيارة مصنع "روتو- كارت" للمناديل الورقية، إلا أنها فقدت الاتصال بالرادارات قرب مودينا.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أن المروحية كانت تقل أربعة أتراك ومواطنين لبنانيين، بالإضافة إلى الطيار الإيطالي.

وتتركز عمليات البحث في سلسلة جبلية تقع حول بلدية بيفيبيلاجو على مسافة نحو 70 كيلومترا جنوب غرب مودينا، على حدود إقليم توسكانا مع إقليم إيميليا رومانيا.