منتخب مصر يخوض تدريب بدني في فندق الإقامة استعدادًا لودية كوريا

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خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه إيهاب جلال، تدريب بدني في فندق الإقامة في إطار الاستعداد لودية كوريا المقرر لها 14 يونيو من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر بقيادة مدربه إيهاب جلال، نظيره الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء القادم على ملعب سول في مباراة ودية

وتتوجه بعثة منتخب مصر في السابعة مساء غدًا السبت إلي كوريا الجنوبية على متن طائرة خاص لمواجهتها وديًا.

يُذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في وقت سابق، إستدعاء مصطفى شلبي لاعب إنبي لصفوف معسكر منتخب مصر استعداداً لمواجهة كوريا الجنوبية.