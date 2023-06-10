نائبة المبعوث الأممي بالسودان: أتطلع للتعاون مع الحكومة لتخفيف المعاناة وتقديم المساعدات

قالت نائبة المبعوث الأممي بالسودان كليمنتين نكويتا سلامي، إنها قدمت اليوم السبت، أوراق اعتمادها لدى وزارة الخارجية السودانية.



وأعربت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، عن تطلعها إلى قيادة فريق الأمم المتحدة القُطري، والتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة والشركاء في الميدان؛ لتخفيف المعاناة وتقديم المساعدات المنقذة للحياة دعما للسودان والشعب السوداني.





قدمتُ اليوم أوراق اعتمادي لدى وزارة الخارجية السودانية.

وأتطلع قدما إلى قيادة فريق الأمم المتحدة القطري والتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة والشركاء في الميدان لتخفيف المعاناة وتقديم المساعدات المنقذة للحياة دعما للسودان والشعب السوداني. pic.twitter.com/79BMGDLVDl — Clementine Nkweta-Salami (@CNkwetaSalami) June 10, 2023





وساد الهدوء نسبياً في العاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم (السبت)، مع دخول هدنة مدتها 24 ساعة توسطت فيها الولايات المتحدة والسعودية حيز التنفيذ، بما يتيح وصول المساعدات الإنسانية ويمنح السكان فرصة لالتقاط الأنفاس من ضغوط القتال العنيف.



وتأتي الهدنة القصيرة في أعقاب سلسلة من اتفاقات وقف إطلاق النار انتهكها طرفا الصراع، وهما الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، اللذان تحول صراعهما على السلطة إلى أعمال عنف منذ ثمانية أسابيع، مما أدى إلى أزمة إنسانية.



وقالت الولايات المتحدة والسعودية إنهما تشعران «بخيبة أمل» بسبب الانتهاكات في بيان الإعلان عن أحدث هدنة، وهدد الوسيطان بتأجيل المحادثات - التي استمرت بشكل غير مباشر في الآونة الأخيرة - إذا تواصل القتال.



وحول القتال الذي بدأ في 15 أبريل، منطقة العاصمة، التي تضم مدن الخرطوم وبحري وأم درمان، إلى منطقة حرب وأدى إلى صراع في دارفور وكردفان في غرب السودان.



وقبل بدء سريان الهدنة في السادسة صباحاً (04:00 بتوقيت جرينتش) أبلغ سكان بإطلاق صواريخ مضادة للطائرات في جنوب الخرطوم ومنطقة شرق النيل على الضفة الأخرى من النهر، والتي شهدت أيضاً ضربات جوية.



وشهد الأسبوع المنصرم منذ انتهاء سريان آخر وقف لإطلاق النار في الثالث من قتالاً كثيفاً؛ إذ دارت بعض الاشتباكات في محيط قواعد عسكرية مهمة، وقالت قوات «الدعم السريع» إنها سيطرت على مجمع لتصنيع الأسلحة في جنوب الخرطوم.