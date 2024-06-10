رومانيا: شركاء الائتلاف الحاكم في صدارة الانتخابات المحلية

حافظت الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحاكم في رومانيا على الصدارة بعد الانتخابات المحلية التي أجريت أمس الأحد.

وأظهرت توقعات وسائل الإعلام اليوم الاثنين اعتمادا على الفرز الجزئي للأصوات من جانب سلطات الانتخابات أن حزب التحالف من أجل اتحاد الرومانيين "ايه يو ار" الجديد اليميني المتطرف، والذي يشارك في الانتخابات لأول مرة جاء في المركز الثالث.

وظهر اتجاه مماثل في الانتخابات الأوروبية التي أجريت في الوقت نفسه. وجرى انتخاب نيكوسور دان، وهو مرشح مستقل، مجددا رئيسا لبلدية العاصمة بوخارست.

وحصل حزب الديمقراطيين الاشتراكيين بقيادة رئيس الوزراء مارسيل سيولاكو على 1ر33% من الأصوات في الانتخابات المحلية، يليه شريكه في الائتلاف الحزب المدني بنسبة 52ر26%. وتمكن الحزبان من تأمين أكبر عدد من رؤساء البلديات في عواصم المناطق الإدارية الإقليمية. كما يهيمن الحزبان على قيادة البرلمانات الإقليمية.

وأشارت التوقعات إلى أن حزب "ايه يو ار" حصل على 48ر10% من الأصوات إلا أنه لم يفز بأي من المنافسات على منصب رئيس البلدية، وكانت نتائجه أقل من توقعاته وتوقعات استطلاعات الرأي قبل الانتخابات.