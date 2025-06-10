قافلة الصمود لكسر حصار غزة تتجه إلى مدينة الزاوية الليبية

- الناشر البريطاني ذو الأصول الإيطالية سينتوفانتي فلافيو ينضم إلى القافلة

أعلن منظمو "قافلة الصمود" المغاربية لفك الحصار على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن القافلة اكتمل وصولها من تونس إلى ليبيا وتتجه إلى مدينة الزاوية التي تبعد 51 كلم عن العاصمة طرابلس.

وقال المنسق الطبي لقافلة "الصمود" لكسر حصار غزة، الدكتور محمد أمين بالنور لوكالة الأناضول للأنباء: "نحن الآن في اتجاه الزاوية (51 كلم عن طرابلس) وقد مررنا على عدة مدن ليبية منها زلطن".

وأوضح بالنور أن الاستقبال في ليبيا "كان مميزا وخرج الناس إلى الشوارع لتحية القافلة بينما كان رجال الأمن الليبيون يؤدون لها تحية رسمية".

وتابع بالنور أن الليبيين "أمدوا القافل بكل المساعدات من أطعمة وماء بارد وغيرها".

وبشأن الوضع الصحي لأعضاء القافلة، قال بالنور: "الوضع الصحي جيد فقط حدثت بعض حالات الإرهاق من السفر (القافلة تكون قد قطعت نحو 720 كلم حتى اللحظة)".

وأردف: "حالة وحيدة كانت مريضة أعيدت إلى تونس من بن قردان على الحدود مع ليبيا".

وبدأت طلائع القافلة البرية، صباح اليوم، العبور من تونس إلى ليبيا من معبر رأس جدير الحدودي.

وتضم القافلة حوالي 1700 مشارك من بينهم أطباء ومحامون وطلاب. ومن بين المشاركين أيضا في القافلة الناشر البريطاني ذو الأصول الإيطالية سينتوفانتي فلافيو، المؤيد للقضية الفلسطينية، والذي شارك بانتظام في تجمعات ووقفات احتجاجية ومظاهرات داعمة لغزة في بلدة ترو جنوب غرب إنجلترا منذ أكتوبر 2023.

وأكدت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين التي تنظم القافلة، أن الهدف من هذا التحرك هو خلق جسر بشري لمد يد العون للفلسطينيين في القطاع، وتوجيه رسالة إلى العالم للتحرك من أجل دعم الحق الفلسطيني، وفقا لإذاعة مونت كارلو الدولية.