رئيس وزراء كندا: واشنطن لم تعد تلعب دورا مهيمنا على الساحة الدولية

قال رئيس وزراء كندا إن واشنطن لم تعد تلعب دورا مهيمنا على الساحة الدولية.

وأدلى مارك كارني بهذه التصريحات أثناء إعلانه عن توجه كندا لتنويع إنفاقها الدفاعي بعيدا عن الولايات المتحدة.

كما أشار كارني إلى أن كندا ستحقق هدف الإنفاق الذي حدده حلف شمال الأطلسي (ناتو) بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل خمس سنوات من الموعد المقرر سابقا.

وقال كارني يوم الإثنين في خطاب ألقاه في جامعة تورنتو: "لقد وقفنا جنبا إلى جنب مع الأمريكيين طوال فترة الحرب الباردة وفي العقود التي تلتها، حين لعبت الولايات المتحدة دورا مهيمنا على الساحة الدولية. أما اليوم، فإن ذلك الدور المهيمن أصبح من الماضي."

وكانت دعوات ترامب إلى جعل كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين قد أثارت غضب الكنديين. وتولى كارني رئاسة الوزراء بعد أن وعد بالتصدي لما وصفه بالعدوانية التي أبداها ترامب.