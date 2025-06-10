اندلاع حريق في مبنى انتظار السيارات بمكتبة ناشفيل العامة وسماع دوي انفجارات

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اندلع حريق في هيكل مرآب لانتظار السيارات بمكتبة ناشفيل العامة الرئيسية صباح اليوم الثلاثاء، وسمع دوي انفجارات.

وقال إيلي جليمور وهو موسيقي من ناشفيل يقطن في المبنى السكني المجاور للمكتبة اليوم الثلاثاء، إنه سمع دوي انفجارات شديدة حوالي الساعة الواحدة والربع صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضاف جليمور ،:" كنت جالسا وفجأة رأيت دخانا أسود قادماً من ناحية مرآب السيارات ثم بدأت أسمع أصوات انفجار السيارات الواحدة تلو الأخرى وشاهدت تصدعا بالأرض وانهيار. وكانت تطلق شرارات عبر الشارع".

وأظهر جليمور في اتصال عبر تقنية فيس تايم مع أسوشيتد برس (أ ب) مقطع فيديو للمبنى وهو مغطى بالدخان الأسود وحافلات الطوارئ تحيط به . وأضاف إنه شاهد نحو 50 من رجال الإطفاء على الأقل في موقع الحادث.

ولم يتسن التواصل على الفور مع إدارة إطفاء الحرائق بالمدينة .

يشار إلى المتوافدين على حانات وسط المدينة يستخدمون مرآب سيارات المكتبة العامة بشكل متكرر في المساء.