حماس: استهداف الاحتلال للمسعفين يعكس مستوى غير مسبوق من الوحشية والإجرام

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي المجرم لطاقم الإسعاف مساء أمس في حيّ التفاح بمدينة غزة، والتي ارتقى فيها ثلاثة مسعفين وهم على رأس عملهم، يُعد «جريمة حرب مركبة».

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الثلاثاء، أن «تلك الجريمة تضاف إلى السجل الأسود للاحتلال الإسرائيلي، الذي يُمعن في ارتكاب جرائم الحرب بحق شعب فلسطين، بما في ذلك استهداف الطواقم الطبية والإسعافية، المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني».

وذكرت أن «استهداف من يسعف الضحايا يُمثّل مستوى غير مسبوق من الوحشية والإجرام، ويكشف سعي الاحتلال لخنق كل أدوات النجاة والإنقاذ في غزة».

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمّل مسئوليتهم في وقف جرائم الاحتلال، ومحاسبة قادته الفاشيين، وإنقاذ مصداقية المنظومة الدولية التي تتعرض لامتحان تاريخي أمام جرائم الإبادة واستهداف الاحتلال للطواقم الإنسانية في غزة أمام مرأى ومسمع العالم.

واستشهد 3 مسعفين وصحفي باستهداف طائرات الاحتلال مركبة إسعاف أثناء نقل مصابين قرب مسجد المحطة بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد المسعفين الـ3 وهم: وائل العطار وحسين محيسن وبراء عفانة، والصحفي مؤمن أبو العوف، جراء استهداف قوات الاحتلال طواقم الإسعاف قرب مسجد المحطة بحي التفاح.

ومنذ صباح اليوم، استشهد 36 مواطنا بنيران وقصف الاحتلال جيش الاحتلال، 20 منهم من منتظري المساعدات قرب ما يسمى بـ«محور نتساريم» وسط قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد 54880 مواطنا معظمهم أطفال ونساء، وإصابة 126227 آخرين.



