 إيران: لن نترك أي هجوم أو تهديد دون رد مع استمرار الضربات الأمريكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران: لن نترك أي هجوم أو تهديد دون رد مع استمرار الضربات الأمريكية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 3:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 3:38 ص

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد، بينما تواصل الولايات المتحدة تنفيذ ضربات بعد تحطم مروحية.


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