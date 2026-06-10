تراجع ستاندرد اند بورز وناسداك مع تواصل موجة بيع وسط التوتر مع إيران

انخفض المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك اليوم الثلاثاء مع تبدد انتعاش أسهم شركات التكنولوجيا وذلك في وقت قال فيه ​الرئيس دونالد ترامب إن على الولايات المتحدة الرد على ‌إسقاط إيران لطائرة هليكوبتر أمريكية.

وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن إيران أسقطت طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز ​خلال الليل، وتوعد بالرد، مما زاد من الشكوك حول احتمالات ​التوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

ووصل ⁠مؤشر قياس التقلبات إلى أعلى مستوياته منذ السابع من أبريل نيسان ​خلال الجلسة مع موجة بيع الأسهم.

واستأنفت أسهم شركات التكنولوجيا موجة البيع التي ​شهدتها يوم الجمعة بعد انتعاش أمس الاثنين. وانخفض قطاع التكنولوجيا في المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بأكثر من أربعة بالمئة قبل أن يقلص خسائره. وانخفض مؤشر ​فيلادلفيا لأشباه الموصلات يما يصل إلى 8.6 بالمئة بعد ارتفاعه ثلاثة ​بالمئة في بداية التداول.

وقال مايكل أورورك كبير محللي الأسواق في جونز تريدينج في ‌ستامفورد ⁠بولاية كونيتيكت "عندما انتهى الانتعاش هذا الصباح، بدأت موجة البيع على نطاق أوسع".

وأضاف أورورك أن منشور ترامب "تسبب أيضا في موجة هبوط أخرى" لفترة وجيزة.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون المستثمرون قلقين قبل صدور بيانات التضخم والطرح ​العام الأولي لشركة ​سبيس إكس الذي ⁠ينتظره الجميع بفارغ الصبر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات أولية انخفاض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ​عند الغلق 20.25 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 7385.48 ​نقطة، ⁠ونزل المؤشر ناسداك المجمع 254.47 نقطة أو 0.98 بالمئة إلى 25675.19 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 84.28 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 50857.58 ⁠نقطة.

وقد ​تقدم بيانات أسعار المستهلكين لشهر مايو أيار ​أدلة جديدة على كيفية تأثر التضخم بارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب مع إيران. ومن ​المقرر صدور البيانات غدا الأربعاء.