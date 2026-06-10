وزيرة الثقافة تبحث تنظيم حفلات وعروض مشتركة والتعاون الأكاديمي بين مصر وفرنسا

عقدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، خلال زيارتها إلى باريس، لقاءً مع السيدة كلارا واغنر، المديرة المسئولة عن العلاقات المؤسسية والدولية بمدينة الموسيقى – أوركسترا باريس، إلى جانب رئيسة الكونسرفاتوار الوطني الفرنسي، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الشراكات الثقافية الدولية.

وتناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين، مع التركيز على الموسيقى بوصفها لغة عالمية تسهم في ترسيخ الحوار والتقارب بين الشعوب.

كما ناقش الجانبان تنظيم حفلات وعروض موسيقية مشتركة في كل من مصر وفرنسا، بما يعكس ثراء وتنوع الموروث الثقافي للبلدين، ويبرز عمق العلاقات التاريخية والإنسانية التي تجمعهما.

وأكد الجانبان، أهمية توسيع نطاق الوصول إلى المحتوى الثقافي والفني، وإزالة العوائق أمام الجمهور للاستفادة من مختلف أشكال الإبداع، بما يعزز دور الثقافة كأداة للتنمية والتفاهم المتبادل، ويتماشى مع التوجهات الدولية الرامية إلى إتاحة الثقافة للجميع.

وفي مجال التعليم الفني وبناء القدرات، بحث الجانبان سبل دعم التعاون الأكاديمي بين المؤسسات المتخصصة في البلدين، من خلال إيفاد طلاب من المعهد العالي للكونسيرفاتوار المصري إلى المؤسسات الفرنسية المتخصصة، وتفعيل برامج لتبادل طلاب الفنون والموسيقى، بما يتيح فرصًا أكبر للاحتكاك بالتجارب الدولية واكتساب الخبرات الفنية والأكاديمية المتنوعة.

كما تطرقت المناقشات، إلى تعزيز التعاون الأورومتوسطي في مجالي الثقافة والفنون، انطلاقًا من الإيمان المشترك بأهمية الإبداع الثقافي في دعم الحوار بين الحضارات وترسيخ قيم الانفتاح والتعددية، بجانب تشجيع الإنتاجات الفنية المشتركة وتبادل الخبرات بين المؤسسات الثقافية في المنطقة، بما يسهم في بناء فضاء ثقافي متوسطي أكثر تفاعلًا وتكاملًا.

وأكدت الوزيرة، حرص مصر على تعميق التعاون الثقافي مع فرنسا، بما يعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، ويعزز دور الثقافة والفنون كجسر للتواصل الإنساني وبناء شراكات مستدامة بين الشعوب.