رفع 490 طن مخلفات بحيي أول وثان ومركز المحلة في الغربية

واصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، متابعته الميدانية المكثفة لأعمال رفع المخلفات والتراكمات التاريخية بمدينة المحلة الكبرى، في إطار خطة المحافظة الشاملة لتحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها لإعادة المظهر الحضاري لشوارع المدينة والقضاء على بؤر القمامة بشكل نهائي.

وأسفرت الحملات المكبرة، التي نُفذت اليوم الأربعاء، عن رفع إجمالي 490 طنًا من القمامة والمخلفات والتراكمات التاريخية، حيث تم رفع 150 طنًا من نطاق حي أول المحلة، و320 طنًا من حي ثان المحلة، بالإضافة إلى رفع 20 طنًا من مركز ومدينة المحلة، وذلك من خلال الدفع بعدد كبير من معدات النظافة وسيارات النقل واللودرات لرفع المخلفات أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي تجمعات للقمامة.

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات النظافة المكثفة بشكل يومي، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان عدم عودة التراكمات مرة أخرى، مشددًا على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي بؤر قمامة أو مخلفات؛ تنفيذًا لخطة المحافظة في تحسين البيئة المحيطة والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات المقدمة لأهالي المحلة الكبرى.