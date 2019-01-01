الفلبين: الهجوم الذي استهدف معسكر للجيش الشهر الماضي نفذه مواطن فلبيني

قالت السلطات الفلبينية، اليوم الأربعاء، إن الهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش بجنوبى الفلبين الشهر الماضي كان أول هجوم انتحاري ينفذه مواطن فلبيني.

وذكر المتحدث باسم الشرطة الكولونيل بيرنارد باناك، أن اختبارات الحمض النووي أكدت أن أحد الانتحاريين الاثنين اللذين نفذا الهجوم في 28 يونيو الماضي والذي استهدف معسكرا للجيش في بلدة اندانان في إقليم سولو كان مواطنا / 23 عاما / من سكان بلدة جولو.

وأضاف باناك أن المشتبه به الفلبيني يدعى نورمان لاسوكا، وهو عضو بجماعة أبو سياف، وجرى تجميع أشلائه من موقع الحادث، وقامت والدته بالتعرف عليه.

وأوضح باناك أنه لم يتم تحديد هوية الانتحاري الثاني الذي شارك في الهجوم، الذي أودى بحياة ثلاثة جنودي ومدنيين اثنين.

وقال الليفتانت جنرال سيرليتو سوبيجانا القائد العسكري الإقليمي، إنه يعتقد أن مسلحين أجانب من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" هم من وراء تدريب فلبينيين على تنفيذ هجمات انتحارية.

وأكد المتحدث العسكري البريجادير جنرال ادجار اريفالو للمواطنين، أن القوات الحكومية تكثف من إجراءاتها الأمنية عقب تأكيد مشاركة أول مواطن فلبيني في تفجير انتحاري.