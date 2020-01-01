‏«سكاي نيوز»: المحكمة الإدارية العليا التركية تقرر إلغاء القرار القاضي بتحويل ‎آيا صوفيا إلى متحف

أفادت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل، بأن المحكمة الإدارية العليا التركية قررت إلغاء قرار سنة 1934 القاضي بتحويل المعلم التاريخي ‎آيا صوفيا في إسطنبول إلى متحف، ما يمهد الطريق أمام إعادته إلى مسجد.

واقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعادة المبنى الأثري المدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو» إلى مسجد مرة أخرى.

ولآيا صوفيا شأن كبير في الإمبراطوريتين البيزنطية المسيحية والعثمانية الإسلامية، وهو أحد أهم المقاصد السياحية في تركيا في الوقت الراهن.

وأثار احتمال تنفيذ هذه الخطة القلق بين مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا واليونان وزعماء الكنائس المسيحية قبيل صدور حكم مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في تركيا، والذي عقد جلسة يوم الخميس الماضي.

ويتعلق الأمر بمدى مشروعية قرار اتخذ في عام 1934، بعد مرور عشرة أعوام على تأسيس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية العلمانية الحديثة، بتحويل المبنى الأثري إلى متحف بعد أن كان مسجدًا في عهد الدولة العثمانية، بعدما حولته من كنيسة كاتدرائية إلى مسجد بعد فتح القسطنطينة وسقوط الإمبراطورية البيزنطية.