قال الدكتور محمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة المالية، إن الوزارة تتفاعل وتراعي كل المتغيرات والأحداث التي تمر بها الدولة أو المواطنون، مؤكدًا أن «المرتبات موجودة في اليوم المعلن عنها ولا قلق من عدم التوافر».

وأضاف «إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الخميس، أن الوزارة وضعت نظامًا أساسيًا لصرف رواتب العاملين يتمثل في الصرف من يوم 24 حتى 26 من كل شهر، قائلًا إن الوزارة قررت صرف الراتب للعاملين بالدولة باكرًا، لتدبير احتياجاتهم والاستعداد للعيد.

وأوضح أنه تم تقديم رواتب العاملين في شهر يوليو لبدء صرف الرواتب لـ35 وزارة وهيئة حكومية يوم 20 يوليو، متابعًا أنه سيتم صرف لـ21 هيئة ووزارة يوم 21 يوليو، وتسع وزارات وهيئات يوم 22 يوليو.

ولفت متحدث المالية أن الوزارة سمحت بيومين إضافيين لرفع رواتب العاملين خلال يومي 26 و27 يونيو للجهة الحكومية التي لا تتمكن من رفع الرواتب، مشيرًا إلى أن المرتبات متاحة ومتوفرة طوال المدة أمام المواطنين.

وناشد المواطنين بعدم الازدحام على الماكينات والاستفادة من الرقمنة والبطاقة التي استلمها المواطن من الهيئة، موضحًا أن عدد الجهات الحكومية 3182 تضم نحو خمسة ملايين عامل ونصف.