رئيس الشعلة يكشف تفاصيل التعاقد مع أسامة نبيه

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كشف فهد الطفيل، رئيس نادي الشعلة السعودي، مدة تعاقد ناديه مع أسامة نبيه، الذي أعلن ضمه خلال الفترة القادمة.

وقال فهد الطفيل في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار": "تعاقدنا مع أسامة نبيه لمدة موسم ونصف ولا يوجد شرط جزائي في العقد المبرم بيننا".

وأضاف: "أسامة نبيه سيدرس الفريق وحالته جيدا قبل بدأ المفاوضات مع الصفقات الجديدة".

وشدد رئيس النادي على أن ما يمنعه من التعاقد مع لاعبين مصريين هو عدد اللاعبين الأجانب المحدد في الدوري السعودي.

وعن مدة المفاوضات مع أسامة نبيه .. أجاب: " لم تستغرق سوى 15 يوما وبعدها تم الاستقرار على التعاقد معه، ويعاونه محمد صبري واحمد عبدالمقصود في الجهاز الفني".

وأتم: "فضلنا التعاقد مع أسامه نبيه علي مدرب بلغاري وأخر تونسي ولم يكن في القائمة مدربين مصريين أخرين".