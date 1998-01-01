المصري: نريد خوض مباريات الدوري في بورسعيد يتبقى لنا الموافقات الأمنية

أكد محمد الخولي نائب رئيس المصري، أن ناديه طلب استكمال الدور الثاني من الدوري الممتاز في ملعب برج العرب.

وقال الخولي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لدينا نقص في الموارد منذ أن توقف النشاط الرياضي في مصر، مشكلة اللعب في برج العرب تكمن في قلة الموارد المادية وإننا سنمكث هناك ولن نعود لبورسعيد بسبب بعد المسافة، وهذا بناءا على رغبة المدير الفني طارق العشري".

وأضاف: "نريد اللعب في بورسعيد فهناك ملعب نادي المريخ وستاد بورفؤاد، ولكن يتبقى الموافقات الأمنية فقط".

وأكمل: "لقد شرحنا كل ذلك في اجتماع خاص بين سمير حلبية ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بأننا نعاني ماديا بسبب توقف الدوري وقلة الموارد وحتى الأموال التي نحصل عليها من الشركة الراعية".

وبسؤاله عن فتح مجلس إدارة المصري باب التبرعات لمشجعيه لدعم النادي قال: "لم يتبرع لنا أحد، لم يدخل خزينة المصري أي جنيه من التبرعات حتى الآن".