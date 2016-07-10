أفادت فضائية «العربية» في خبر عاجل، مساء الجمعة، بأن السلطات الدينية المسؤولة عن إدارة كنيسة القيامة في القدس أعلنت عن إغلاق كنيسة القيامة مجددا بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

كانت السلطات الدينية المسؤولة عن إدارة كنيسة القيامة في القدس أعلنت إعادة فتح أبواب الكنيسة أمام المصلين في مايو الماضي بعد فترة إغلاق دامت نحو شهرين منعا لتفشي فيروس كورونا، وألزم حينها المسؤولون الزائرين باتباع بعض الإجراءات الاحترازية؛ منها ألا يسمح بدخول أكثر من 50 شخصا بالإضافة إلى وضع الكمامات وقياس حرارة الجسم قبل الدخول والحرص على ترك مسافة لا تقل عن مترين بين شخص والآخر.