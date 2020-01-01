التموين تكشف لـ«الشروق» خطوات اعتماد شعار نادي القرن لصالح الزمالك

قال مصدر بوزارة التموين، إن الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، تدرس طلب نادي الزمالك للحصول على علامة تجارية باسم "نادي القرن الحقيقي"، على أن يتم اعتماد الشعار باسم نادي الزمالك حال استيفاء كافة الشروط المطلوبة وتخطي كافة مراحل قبول الطلب.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الخطوة الأولى لاعتماد طلب نادي الزمالك هي عرض النشاط الكامل بالمنتجات أو الخدمات التي يتم وضع العلامة التجارية عليها، على أحد المختصين لتحديد الفئة أو الفئات التي سيتم تسجيل العلامة التجارية عليها وفقا للتصنيف الدولي للسلع والخدمات.

وأوضح أن الخطوة الثانية تتمثل في عمل استعلام عن الاسم أو الشعار المطلوب تسجيله على الفئة أو الفئات التي سيتم تسجيل العلامة التجارية عليها، للتأكد من توافره وأنه متاح للتسجيل، ثم إيداع الطلب اللازم للتسجيل على الفئة أو الفئات التي يتم استخدام العلامة عليها، خلال الفترة الحالية أو مستقبلا.

وذكر أن الخطوة التالية تشمل فحص الطلب بشكل كامل من خلال القسم المختص بالمكتب الحكومي، وعليه يتم قبول الطلب أو رفضه، وفي حال قبول الطلب المقدم من نادي الزمالك سيتم نشره بالجريدة الرسمية للعلامات التجارية، لمدة تصل إلى 60 يوما وهي الفترة التي يستطيع أي طرف تقديم ما يسمى بالمعارضة، وحال التأكد من عدم وجود معارضة رسمية من قبل أي طرف، يتم سداد رسوم التسجيل وتسليم شهادة التسجيل لنادي الزمالك.