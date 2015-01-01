 السودان: تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات - بوابة الشروق
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السودان: تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات

علم السودان
علم السودان
الخرطوم - أ ش أ
نشر في: الجمعة 10 يوليه 2020 - 11:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 يوليه 2020 - 11:59 ص

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل ٤٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و ٨ وفيات، فيما تم شفاء ٧٧ حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان اليوم الجمعة - أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٢٧ إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٤ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ١٧٦ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٠ آلاف و ٢٠٤ حالات، بينها ٦٤٩ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٥٢٧٧ شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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