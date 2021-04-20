العراق يسجل 39 وفاة و 6821 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم السبت أنه تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 17 ألفا و515 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إنه تم رصد 6821 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و421 ألفا و 746 إصابة.

وأشار التقرير إلى أنه تم تسجيل 6101 حالة شفاء جديدة من المصابين بالفيروس، ليرتفع العدد الكلي لحالات الشفاء إلى مليون و300 ألف و517 حالة.

وذكر التقرير أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 36 ألفا و671 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الأشخاص الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 12 مليونا و 170 ألفا و342.

وأوضح التقرير أن العدد الكلي للأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى مليون و18 ألفا و 965.