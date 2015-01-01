تقارير تكشف عن بديل ليفاندوفيسكي في بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا احتمالية ضم نادي بايرن ميونخ، الإنجليزي الدولي هاري كين ليكون خلفا للمهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي الذي يرغب في الرحيل عن النادي البافاري.

وكتب الموقع الإلكتروني لمجلة "كيكر" الألمانية اليوم الأحد أن لاعب توتنهام يمكن أن يكون مناسبا لقائمة متطلبات بايرن ميونخ.

ويرتبط كين مع توتنهام بعقد يستمر حتى 2024، وأوضحت المجلة المتخصصة أن انتقال اللاعب إلى بايرن في هذا الصيف سيكون من الصعب تنفيذه بسبب الجوانب المالية في النادي البافاري، وقالت إنه لهذا السبب فإن من غير المحتمل أن يفكر بايرن في ضم كين إلا في عام 2023 عندما ينتهي عقد ليفاندوفسكي في ميونخ.

ويرغب اللاعب البولندي الفائز بجائزة أحسن لاعب في العالم في الانتقال من ميونخ إلى برشلونة، وهي الخطوة التي تقابل بالرفض من جانب رؤساء بايرن بقيادة الرئيس التنفيذي أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش.