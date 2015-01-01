مقتل وإصابة 15 عنصرا من الجيش اليمني جراء 258 خرقا حوثيا خلال 72 ساعة

أعلن الجيش اليمني، اليوم /الأحد/، رصد أكثر من 258 خرقا للهدنة الأممية خلال الـ 72 ساعة الماضية ارتكبتها ميليشيا الحوثي في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة والجوف ومأرب، ما أسفر عن مقتل أربعة من قوات الجيش وإصابة 11 آخرين.



وأوضح الجيش - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن الخروقات توزّعت بين 74 خرقا غرب محافظة حجّة، و63 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و45 خرقا في جبهات محور تعز، و36 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و34 خرقا جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و4 خروقات شرق حزم الجوف، وخرقان في جبهة مريس بالضالع.



وأشار الجيش إلى أنه في مقدّمة الخروقات محاولات تسلل نفّذتها مجاميع حوثية مسلّحة إلى مواقع عسكرية غرب حجّة وباتجاه مواقع مهمّة شمال غرب مارب، وأفشلتها قوات الجيش في حينها بكفاءة عالية، موضحا أن بقيّة الخروقات تنوعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعيّة والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها مقتل أربعة من قوات الجيش وإصابة 11 آخرين.