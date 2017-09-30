ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن من القمح على متن سفينة روسية

استقبل ميناء دمياط 14 سفينة متنوعة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادرته 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، منها السفينة "WADI ALYARMOUK" والتي ترفع علم مصري ويبلغ طولها 229 مترًا، وعرضها 32 مترًا، القادمة من رومانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63000 طن من القمح، لصالح هيئة السلع التموينية.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، اليوم الإثنين، أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة، وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وجاء في البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 32370 طنًا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35529 طنًا، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 485 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 571 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3338 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 162941 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 225462 طنًا.

كما غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3798 طن قمح، متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5518 شاحنة.