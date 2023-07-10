استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الإثنين 10 يوليو 2023.

• وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

استقر سعر حديد عز مسجلا 32 ألفا و135 جنيها للطن.

وسجل سعر طن السويس للصلب 32 ألفا و50 جنيها.

واستقر سعر طن حديد العشري مسجلا 38 ألف جنيه.

وسجل سعر طن حديد بشاي 38 ألفا و500 جنيه.

واستقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 32 ألفا و50 جنيها.

واستقر سعر طن حديد المراكبي عند 38 ألفا و500 جنيه.

وسجل سعر حديد الجارحي 38 ألفا و750 جنيها للطن.

فيما ارتفعت أسعار الأسمنت في بعض الشركات بما يتراوح بين 15 و55 جنيها.

• وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:

استقر سعر طن الأسمنت المسلح ليسجل نحو 1755 جنيها.

استقر سعر أسمنت النصر ليسجل نحو 1700 جنيه للطن.

كما استقر سعر طن أسمنت وادي النيل ليسجل نحو 1680 جنيها.

وثبت سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل نحو 1700 جنيه.

فيما استقر سعر طن أسمنت حلوان عند 1710 جنيهات للطن.

واتسقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل نحو 1830 جنيها.