هيئة الكتاب تحتفي بمبدعيها في معرض الأوبرا الثاني

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، برنامجا ثقافيا لأهم رموز الفكر والإبداع في مصر، فضلا عن شباب الكتاب والمُفكرين، وذلك ضمن فعاليات معرض الأوبرا الثاني للكتاب، المقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وضمن احتفالات وزارة الثقافة بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو.

يضم البرنامج مجموعة ندوات داخل قاعات المجلس الأعلى للثقافة، وتناقش هذه الندوات مجموعة مهمة من القضايا سواء كانت الإبداعية أو ما هو متصل بالثقافة خلال الـ10 سنوات التي عشناها في بناء الوطن والحضارة مع استعادة الهوية المصرية.

تنطلق الفعاليات التي تقدمها الهيئة المصرية العامة للكتاب على هامش معرض الأوبرا الثاني في السادسة مساء الخميس المقبل، بندوة "أصوات جديدة لإبداع مستمر.. سلسلة كتابات جديدة"، في القصة القصيرة والمسرح والشعر، ويشارك فيها المبدعين إيمان عاطف، أحمد حلمي، دينا ممدوح، زيزي شوشة، سعاد محمد، عادل محمد أحمد، فكري عمر، محمد حماد، ناهد بدوي، وولاء حمادة، ويديرها دكتور إكرامي فتحي.

وفي الثامنة مساء يوم الجمعة 14 يوليو الجاري، تعقد ندوة "ريم بسيوني.. السرد والتاريخ والهوية"، ويشارك فيها دكتور اعتدال عثمان، دكتور جمال شقرة، دكتور ريم بسيوني، أما السبت 15 يوليو تعقد ندوة من الأدب القضائي لمناقشة كتاب "القتل باسم الوطن.. محاكمات شهيرة وبطولات زائفة"، بمشاركة المستشار بهاء الدين المري، والكاتب الصحفي أحمد الجمال، ودكتور سعيد شوقي، ويديرها أحمد ناجي قمحة.

وفي الثامنة مساء يوم الأحد 16 يوليو، تعقد ندوة أصوات جديدة لإبداع مستمر "شعر العامية المصرية"، بمشاركة الشعراء أدهم الزناتي، إسلام حمادة، سعيد سلامة، محمد فرغلي، نوارة سعيد، هبة سمير، ويديرها الشاعر إبراهيم عبدالفتاح.

وفي الثامنة مساء الاثنين 17 يوليو، ضمن محور أصوات جديدة لإبداع مستمر، تعقد ندوة سلسلة إبداعات قصصية "السرد الروائي"، بمشاركة الأدباء محمد حسني عليوة، نهلة عبدالسلام، محمود عياد، ويناقشهم الناقد دكتور مصطفى الضبع، الدكتورة سارة قويسي، ويديراللقاء الروائي والناقد سيد الوكيل.

وتختتم الفعاليات في الثامنة مساء الثلاثاء 18 يوليو، بندوة "الثقافة في المنصات الافتراضية.. مع صناع المحتوى الثقافي"، بحضور صناع المحتوى الرقمي طارق عز، كريم النجار، يسري عفت، وتدير الفعالية منة مصطفى.

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات "معرض الأوبرا الثاني للكتاب"، مساء أمس، بحضور الدكتور أحمد بهي الدين، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، وعمرو البسيوني، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويفتح المعرض أبوابه يوميا للجمهور من الثالثة عصرا وحتى 11مساءً، وتستمر فعالياته حتى يوم 18 يوليو الجاري.