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قال الإعلامي عمرو أديب، إن نادي الزمالك يمر بأسوأ مراحله مع مرتضى منصور (الذي صدر أمس الاثنين، حكمٌ ضده بتأييد عزله من رئاسة النادي الأبيض).

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن الزمالك نادي تربوي مملوك للدولة وليس مملوكا لمرتضى منصور وأبنائه.

وتابع: «أنا فهمت كل حاجة حصلت في مصر في آخر 20 سنة إلا مرتضى منصور.. بيعملوا بيه إيه مش عارف.. مفيد في إيه.. مش عارف.. أكيد في حد عارف حاجة أنا مش عارفها».

واستكمل: "نفسي حد يبعتلي رسالة على واتساب ويفهمني.. وقتها هقول خلاص، أنا هحرق دمي ليه»، مستنكرا أن يكون مرتضى منصور نموذجا في المشهد العام المصري.





(بيعملوا بيه إيه؟).. عمرو أديب: نادي الزمالك مملوك للدولة مش لمرتضى منصور وابنائه.. انا فهمت كل حاجة في مصر الا ده



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وأمس الأحد، رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم عزله من رئاسة النادي.

وقضت المحكمة، بتأييد الحكم السابق صدوره بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، وإلزام مجلس الإدارة، بالدعوة لعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت.