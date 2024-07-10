نادر شوقي يكذب تصريحات محامي أحمد رفعت

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كشف نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب الراحل أحمد رفعت، حقيقة تصريحات المحامي محمد رشوان، بشأن وجود دور لـ عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفيوتشر في أزمة اللاعب.

وكان نادي مودرن سبورت قد أعلن يوم السبت الماضي، وفاة لاعبه أحمد رفعت، بعد إصابته بأزمة قلبية.

وقال نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية: «سمعت إن اسم عبد الظاهر السقا تردد بشأن أزمة رفعت، وهذا غير صحيح، لأنه غير مسؤول في النادي».

وأضاف: «عبد الظاهر لم يكن يعرف أمور كثيرة في النادي، وعلى المحامي أن يراجع كلامه، علاقة عبد الظاهر بـ أحمد رفعت كانت رائعة».