انطلاق أعمال القافلة الطبية المجانية حياة كريمة في قرية جدة بالوادي الجديد

انطلقت أعمال القافلة الطبية المجانية، اليوم الأربعاء، بقرية جدة في مركز باريس بالوادي الجديد، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المتباعدة التي تستحق الرعاية الطبية اللازمة.

وقال الدكتور هشام بكر هارون، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن أعمال القافلة تستمر على مدار يومين لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وتشخيص الحالات المرضية المختلفة، موضحا أن القافلة تضم تخصصات طبية مختلفة تشمل "نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية"، وتوفير الأدوية التي تصرف للمرضى بالمجان.

وأشار، إلى أن القافلة الطبية تأتي في إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة "حياه كريمة" في مناطق الوادي الجديد لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة، وتنفذ في أغلب القرى بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، بالإضافة إلى القوافل الطبية التي تنفذ بالمستشفيات العلاجية وتضم تخصصات مختلفة.