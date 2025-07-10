أردوغان يعفي رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية من منصبه في خطوة مفاجئة

أظهر مرسوم نشر في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعفى رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، من منصبه الذي شغله لفترة طويلة في خطوة مفاجئة.

ويعد ألتون، الذي ترأس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية منذ عام 2018، من أبرز المفكرين الأيديولوجيين، ويرفع تقاريره مباشرة إلى الرئيس التركي.

وتتولى دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية مسئولية أعمال الإعلام والعلاقات العامة للحكومة.

واتهم منتقدون ألتون، الذي وُلد في ألمانيا، بقمع وسائل الإعلام المستقلة في تركيا وتحويل وسائل الإعلام الحكومية إلى أجهزة دعائية حكومية.

وعين الرئيس التركي نائب وزير الخارجية، برهان الدين دوران، خلفا لألتون، رئيسا جديدا لدائرة الاتصالات في الرئاسة.

يذكر أن دوران كان المدير السابق لمركز أبحاث "سيتا"، المقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس أردوغان.

وتم تعيين ألتون رئيسا لمؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا.