حماس: تصريحات نتنياهو تؤكد نواياه الخبيثة في عرقلة التوصل لاتفاق

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن «تصريحات مجرم الحرب نتنياهو، التي أبلغ فيها عائلات الأسرى بعدم إمكانية التوصّل إلى صفقة شاملة؛ تؤكّد النوايا الخبيثة والسيئة لمجرم الحرب نتنياهو، بوضعه العراقيل أمام التوصّل إلى اتفاق يُفضي إلى إطلاق سراح الأسرى ووقف العدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة».

وأضافت في بيان، قبل قليل: «لقد عرضت الحركة في وقت سابق التوصّل إلى صفقة تبادل شاملة، يتمّ خلالها الإفراج عن جميع الأسرى دفعةً واحدة، مقابل اتفاق يُحقّق وقفًا دائمًا للعدوان، وانسحابًا شاملًا لجيش الاحتلال، وتدفّقًا حرًّا للمساعدات؛ لكنّ نتنياهو رفض هذا العرض في حينه، وما يزال يراوغ ويضع المزيد من العراقيل».

واختتمت مشددة أنها تواصل تعاملها الإيجابي والمسئول في المفاوضات، للتوصّل إلى اتفاق يُفضي إلى وقف العدوان، وانسحاب جيش الاحتلال، وتدفّق المساعدات دون عوائق، حتى يتمكّن الشعب الفلسطيني من إعادة الإعمار والحياة بكرامة، مقابل إطلاق سراح أسرى متبادل.

وأبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عائلات المحتجزين خلال لقاء في واشنطن أنه لا يمكن إنجاز صفقة شاملة.

وفي وقت سابق اليوم، تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن المحادثات الجارية بشأن صفقة المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال روبيو: «توصلت إسرائيل وحماس إلى تفاهم بشأن وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا وعناصر استئناف المساعدات الإنسانية الدولية إلى قطاع غزة»، مضيفا: «الآن علينا مناقشة كيفية تنفيذه، وهنا تحديدًا تعثرت الأمور في الماضي، لقد بذل الرئيس ومبعوثه وويتكوف جهودًا كبيرة في هذا الصدد، ونريد أن نراه يتحقق».

وأضاف: «لدينا أمل، ونأمل في الوصول إلى محادثات وثيقة، ويتكوف متفائل بأننا سنصل إلى محادثات وثيقة في المستقبل القريب، لقد شهدنا محادثات فشلت في الماضي ووصلت إلى هذه المرحلة، نحن قريبون، لكننا ندرك أيضًا أن هذه الأمور صعبة لسبب ما، نأمل أن نصل إلى محادثات وثيقة في المستقبل القريب، وأن ننتقل من هناك إلى وقف إطلاق النار».

وكشفت مصادر مطلعة لقناة «الحدث» السعودية عن ثغرات جوهرية لم تُحل بعد، وتمنع تحقيق تقدم.

وأفادت «الحدث» في وقت لاحق بإحراز تقدم في المحادثات، وأن «إسرائيل أبدت مرونة» بشأن عدد شاحنات المساعدات التي سيُسمح لها بدخول قطاع غزة يوميًا، ووافقت على زيادة عددها إلى حوالي 500 شاحنة يوميًا.