 زعيما أرمينيا وأذربيجان يلتقيان في مسعى جديد لتحقيق السلام - بوابة الشروق
الخميس 10 يوليه 2025 10:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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زعيما أرمينيا وأذربيجان يلتقيان في مسعى جديد لتحقيق السلام

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الخميس 10 يوليه 2025 - 10:26 م | آخر تحديث: الخميس 10 يوليه 2025 - 10:26 م

واصلت أرمينيا وأذربيجان جهودهما لتطبيع العلاقات الثنائية من خلال محادثات رفيعة المستوى عقدت في أبوظبي اليوم الخميس وإن كان لم يتمخض عنها أي انفراجة.

وبحسب بيانين صادرين عن الجانبين بحث رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف مسألة ترسيم الحدود بين البلدين إلى جانب قضايا أخرى.

وكانت أرمينيا قد فقدت في عام 2023 السيطرة على إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه خلال هجوم خاطف شنته أذربيجان التي يحكمها علييف وتتمتع بثروة نفطية كبيرة، وفي بيانين شبه متطابقين عقب الاجتماع وصفت وزارتا خارجية البلدين الحوار المباشر بأنه الصيغة الأكثر فاعلية لدفع عملية التطبيع قدما كما اتفق الجانبان على مواصلة المحادثات.

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