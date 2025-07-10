ناقشت اللجنة التنسيقية للمجلس القومي للسكان بمحافظة مطروح مقترح إطلاق قوافل خدمية شاملة تستهدف جميع قرى ومراكز المحافظة بشكل متتابع، وذلك بالتعاون والتنسيق بين المجلس القومي للسكان ووحدة السكان بديوان عام المحافظة، تحت شعار "مبادرة مطروح الخير"، امتدادًا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام لمحافظة مطروح، بحضور المهندس حسين السنيّني، السكرتير العام المساعد، والعمدة مبروك أبو الحشر، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ورؤساء مراكز ومدن المحافظة، وعدد من مديري الجهات التنفيذية المعنية، بالإضافة إلى عدد من العمد والمشايخ وعواقل القرى المستهدفة في أولى مراحل القوافل.

وتهدف القوافل إلى الوقوف على نوعية واحتياجات المواطنين بالقرى المستهدفة، والعمل على تلبيتها ضمن خدمات متنوعة.

ووجّه السكرتير العام لمحافظة مطروح بأن يوم الأحد الموافق 13 يوليو الجاري سيكون موعد انطلاق أولى القوافل الخدمية الشاملة، والتي ستبدأ من قرية القصر بمدينة مرسى مطروح، على أن يتم توجيه باقي القوافل تباعًا إلى بقية القرى.

كما شدد على ضرورة أن تُعد كل جهة تنفيذية مقترحًا بالأنشطة والخدمات التي ستقدمها خلال القافلة، مع تفعيل المشاركة المجتمعية، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني مثل مؤسسة مصر الخير، حياة كريمة، الأورمان، صُنّاع الحياة، والهلال الأحمر، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة لأهالي مطروح.