طلاب الثانوية العامة بفيصل: الامتحانات سهلة ونهاية سعيدة لسنة طويلة

ظهرت الفرحة بين طلاب الثانوية العامة أمام لجان فيصل، وعبر طلاب شعبة العلمي علوم عن ارتياحهم من مادة الأحياء.

وقال الطالب طارق عبده إبراهيم، إن امتحان العام الجاري أسهل من العام الماضي وليس غامضا كما كان متوقعا على مادة الأحياء، وأضاف أن الامتحان تضمن أفكارا جديدة منها سؤال مقالي و3 أسئلة اختر بين متعدد ولكن جميعها سهلة يمكن حلها ولم تكن صعبة.

وقال الطالب عادل أحمد إن امتحان الأحياء لم يكن طويلا وكان به بعض الأسئلة مكررة من سنوات سابقة ومعظم الأسئلة من كتاب المدرسة والبعض الآخر من النماذج الاسترشادية، وأضاف أن الامتحان كان متوسطا في طبعه بالنسبة لغالبية الطلاب.

وعبر العشرات من طلاب الشعبة الأدبية عن سعادتهم من مادة الإحصاء وسهولة امتحانها، وأضاف الطلاب أن ختام مارثون امتحانات الثانوية العامة كان هادئا بالنسبة لهم وأن الأيام المقبلة سيتجهون إلى التقديم في اختبارات القدرات لتنسيق الثانوية العامة.

وقال علي محمد إن امتحان الاحصاء كان سهلا علي الرغم من كونها مادة مطبقة لأول مرة علي الأدبي هذا العام، واتفق معه اسلام سعيد مؤكدا أن الامتحان خلا من أي أسئلة غامضة.