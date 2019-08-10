يرى مؤمن سليمان المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن رحيل محمود عبدالمنعم كهربا عن القلعة البيضاء وانتقاله للعب بالدوري البرتغالي لن يؤثر على مستوى الفريق بالموسم الجديد.

ورحل كهربا عن الزمالك لينضم لصفوف فريق أفيس البرتغالي بداعي انتهاء عقده الرسمي وعدم توثيق العقد الذي وقعه بعد ذلك مع الفريق الأبيض، لكن إدارة الزمالك أخطرت اتحاد الكرة برفض إرسال البطاقة الدولية للاعب، قبل أن ترسل ملف تضمن عقد اللاعب الموثق وأوراق تفيد بحصوله على مستحقاته الكاملة.

ورد النادي البرتغالي بتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد الزمالك واتحاد الكرة بسبب رفضهما إرسال البطاقة الدولية الخاصة بكهربا الذي رحل بسبب رفض إدارة النادي تعديل عقده وزيادة راتبه.

وقال مؤمن سليمان في حواره على قناة "تايم سبورت":" الزمالك مخسرش كهربا هو اراد الرحيل، أكره جدًا أي لاعب يلمع نجمه في العالي بنادي الزمالك يترك الفريق وينضم للأهلي من الأخر اللي مش عايزنا يسيبنا ويمشي، نملك عدد كبير من المواهب بقطاع الناشئين".

وانتقل مؤمن سليمان للرد عن رأيه في تولي طارق يحيي قيادة الزمالك لمدة أسبوع لحين التعاقد مع مدرب أجنبي:" الموافقة على تدريب الزمالك فخر كبير ، وطارق يحيي معروف انتمائه وولائه، زملكاوي أصيل".

ورشح مؤمن سليمان المدرب الأجنبي عن الوطني لتولي مهمة قيادة الزمالك بالفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن نصف مشاكل اللاعبين تختفي تحت قيادة المدربين الأجانب.

وأعرب مدرب سموحة السابق عن سعادته الكبيرة بعودة شيكابالا لنادي الزمالك مرة أخرى، مطالبه بالتدرب أكثر وقبول قرار مشاركته من عدمها بصدر رحب وتحمل الضغوطات والعمل على حل المعوقات التي ستواجهه.

واتفق مؤمن سليمان مع قرار رحيل محمد إبراهيم عن صفوف الزمالك والانتقال لفريق مصر للمقاصة، مشيرًا إلى أن هناك وقت معين يتوجب عليك التضحية بعدد من اللاعبين.

ورفض مؤمن سليمان تحميل كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك مسؤولية خسارة الفريق للقب الدوري، مشيرًا إلى أنه حذر من رحيل المدرب السويسري قبل نهاية الموسم.