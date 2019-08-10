 أمريكا تهدد ألمانيا بنقل قواتها لبولندا ما لم تزد الإنفاق العسكري - بوابة الشروق
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أمريكا تهدد ألمانيا بنقل قواتها لبولندا ما لم تزد الإنفاق العسكري

ريتشارد جرينيل سفير الولايات المتحدة في ألمانيا خلال مشاركته في حدث في جنيف يوم 18 مارس آذار 2019. تصوير: دنيس باليبوس - رويترز.
ريتشارد جرينيل سفير الولايات المتحدة في ألمانيا خلال مشاركته في حدث في جنيف يوم 18 مارس آذار 2019. تصوير: دنيس باليبوس - رويترز.
برلين (رويترز)
نشر فى : السبت 10 أغسطس 2019 - 4:40 ص | آخر تحديث : السبت 10 أغسطس 2019 - 4:40 ص

قال مبعوث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن عدم رغبة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في زيادة الإنفاق العسكري قد لا يترك للولايات المتحدة خيارا سوى نقل القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا إلى بولندا.

وتشير تصريحات ريتشارد جرينيل، سفير الولايات المتحدة في ألمانيا، إلى نفاد صبر ترامب بسبب تقاعس ميركل عن زيادة الإنفاق العسكري إلى اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كما يريد حلف شمال الأطلسي.

وقال جرينيل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ”من الإهانة افتراض أن دافعي الضرائب الأمريكيين يواصلون دفع الأموال لأكثر من 50 ألف أمريكي في ألمانيا، لكن الألمان لديهم الفرصة لإنفاق فائضهم (من الميزانية) على البرامج المحلية“.

وتتوقع خطط ألمانيا المالية ارتفاع ميزانية الدفاع لثاني أكبر عضو في حلف شمال الأطلسي إلى 1.37 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل قبل أن تنخفض إلى 1.24 في المئة في عام 2023.

ورفعت دول في شرق أوروبا مثل بولندا ولاتفيا، إنفاقها العسكري إلى الاثنين في المئة المستهدفة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك خوفا من روسيا بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014. وأثنى ترامب على ذلك ودعا ألمانيا للقيام بالشيء نفسه.

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