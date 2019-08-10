مصرع مزارع وإصابة نجله في حادث مروري بالغربية

لقي شخص اليوم السبت مصرعه في محافظة الغربية، فيما أصيب نجله إثر حادث سير بطريق "السنطة - كفر كلا الباب".

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء سعيد شكري، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود بلاغ للعميد أحمد برج، مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بمصرع "غمري. ص"مزارع مقيم بقرية سمبو التابعة لمدينة زفتى، وإصابة نجله: فوزي البالغ من العمر 12 عاما بإصابات مضاعفة نتيجة تصادم دراجة بخارية "موتوسيكل" ملك المتوفى و"توك توك" بطريق السنطة - كفلا الباب.

وتم نقل الجثمان لمستشفى السنطة العام، فيما تم تحويل الطفل إلى مستشفى طنطا الجامعي، وتحرر المحضر اللازم حيال تلك الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.