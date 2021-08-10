الصين تستدعي سفيرها من ليتوانيا بعد سماح الأخيرة لتايوان بفتح ممثلية دبلوماسية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن بكين قررت استدعاء سفيرها من فيلنيوس، بعد أن سمحت السلطات الليتوانية لتايوان بفتح "مكتب تمثيلي" لديها.

وقالت الخارجية الصينية: "في الآونة الأخيرة، أعلنت الحكومة الليتوانية، على الرغم من المذكرات المتكررة من الجانب الصيني والتحذيرات بشأن العواقب، أنها ستسمح للإدارة التايوانية بفتح مكتب تمثيلي لتايوان في ليتوانيا"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

واعتبرت الوزارة في بيانها هذه الخطوة "انتهاكا صارخا لمبادئ البيان الخاص بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وألحق ضررا جسيما بسيادة الصين وسلامتها الإقليمية".

وفي وقت سابق، أعلن وزير خارجية تايوان، جوزيف وو، أن الجزيرة ستفتتح مكتبا تمثيليا لها في ليتوانيا، وسيكون مقره في فيلنيوس (العاصمة) وسيطلق عليه "مكتب تمثيل تايوان في ليتوانيا".