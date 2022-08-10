رئيس السنغال ربما يجد صعوبة في تنفيذ إصلاحاته بعد أن خسر ائتلافه أغلبيته البرلمانية

قالت هيئة "إس آند بي جلوبال" للتصنيفات الائتمانية في مذكرة بحثية، إن الرئيس السنغالي ماكي سال ربما يجد صعوبة في تنفيذ إصلاحاته بعد أن خسر ائتلافه أغلبيته البرلمانية في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن الهيئة قولها "إس آند بي" مازالت تتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنغالي قويا في السنوات المقبلة، حيث تعزز الدولة الواقعة غرب أفريقيا إنتاج الهيدروكربون".

وأضافت: "ومع ذلك، فإن التوسع في الاقتصاد غير الهيدروكربوني، مرتبط بتنفيذ إصلاحات الرئيس، التي ربما تثبت أنها أكثر تعقيدا، بالنظر إلى الهيكل الجديد للمجلس التشريعي".

يشار إلى أنه سيتعين على الائتلاف الحاكم الاعتماد على دعم من الأحزاب الأخرى، لتنفيذ أجندته الإصلاحية.