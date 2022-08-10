تركيا تعلن عن إنقاذ وضبط 204 مهاجرين غير شرعيين في موغلا وإزمير غربي البلاد

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أعلنت السلطات التركية عن إنقاذ وضبط 204 مهاجرين غير نظاميين، في ولايتي موغلا وإزمير غربي البلاد.

وقالت قيادة خفر السواحل في إزمير في بيان لها إن "فرقها أنقذت 130 مهاجرا غير نظامي، قبالة سواحل منطقتي قره بورون، وديكيلي".

وأفادت قيادة خفر السواحل في موغلا في بيان لها بأن "فرقها أنقذت مهاجرين اثنين قبالة سواحل منطقة بودروم".

وأوضحت القيادتان أن "السلطات اليونانية أجبرت المهاجرين الـ132 على العودة نحو المياه الإقليمية التركية".

في السياق ذاته، قالت قيادة الدرك في موغلا في بيان لها إنها "ضبطت 72 مهاجرا في غابات منطقة سيدي كمر، يحملون الجنسيات البنغالية والباكستانية والأفغانية".

وأحالت السلطات التركية المهاجرين الـ204 إلى مديريتي الهجرة في الولايتين لإتمام الإجراءات اللازمة بحقهم.