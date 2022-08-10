أوكرانيا: تدمير ما لا يقل عن 10 طائرات روسية في انفجار قاعدة شبه جزيرة القرم

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قال مسؤولون أوكرانيون، إنه تم تدمير ما لا يقل عن 10 طائرات في سلسلة من الهجمات التي استهدفت قاعدة جوية في شبه جزيرة القرم بالبحر الأسود، والتي كانت ضمتها روسيا في عام 2014.

وأضاف المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إغنات: "بعد الانفجارات التي رأيناها، من الواضح أن وحدة القوات الجوية تضررت".

وتابع أن طائرات سوخوي سو-30 ام ومقاتلات سو -24 الروسية كانت متمركزة في القاعدة بجانب طائرة إليوشن -76 .

وكانت قاعدة ساكي العسكرية تعرضت لانفجارات اليوم الثلاثاء.

وكان مسؤولون في موسكو إن خرقا لقواعد السلامة من الحرائق كان السبب وراء الانفجارات.

ولكن المراقبين يعتقدون أن الهجوم الجرئ، الذي وقع وراء الخطوط الأمامية للحرب، نفذه الأوكرانيون.

ولم تعلن القيادة في كييف مباشرة مسؤوليتها عن الهجمات، ولكن المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك قال في تغريدة" هذه مجرد البداية".